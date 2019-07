"Respete las decisiones ajenas" la contundente respuesta de Sara Uribe a sus críticos

La relación de Freddy Guarin y Sara Uribe ha sido muy controversial para algunos usuarios por la forma en la que nació, sin embargo, lo cierto es que el futbolista y la presentadora han formado una familia junto a su hijo Jacobo y no quieren permitir que nadie arruine la felicidad que están viviendo.

Sara ha publicado una imagen en la que se refiere a aquellas personas que se meten en las vidas de los demás y dejó un contundente mensaje a todos esos usuarios que la han criticado.

En la imagen, donde sale junto a su pareja y a su hijo, la presentadora escribió:

“Si usted ha sido víctima de personas que se viven metiendo en sus asuntos, antes de amargarse la existencia le aconsejo apropiarse de una alta dosis de tolerancia y, aunque no lo crea, de indiferencia. ¡No les preste atención! Haga lo que crea más conveniente sin importar el ‘qué dirán’. ¡Permítase ser autónomo! Esta es una invitación a escudarse en la sencillez y a olvidarse de estropear los mundos de ‘los otros’. Disfrute su vida de la forma que crea más acertada y déjeles a los demás decidir sus rumbos. Mejor dicho: Respete las decisiones ajenas e intente ver las buenas razones que llevan a muchos a actuar de determinadas formas. ¡No juzgue, sobre todo cuando no le corresponda hacerlo! En lugar de estar pendiente de lo que hacen sus vecinos, supere sus retos, solucione sus problemas y haga las cosas lo mejor posible. Si alguien piensa distinto, respételo y siga su camino. (Lo leí por ahí). Conmigo no podrás”