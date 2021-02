Sanos y salvos: Lady Gaga recuperó a sus perros secuestrados

La Policía de Los Ángeles escribió en Twitter que una mujer llevó los dos bulldogs robados a una comisaría de la ciudad californiana.



"La mujer encontró a los perros y contactó con el equipo de Lady Gaga para devolverlos", dijeron las autoridades.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944