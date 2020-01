En diálogo con La Hora del Regreso, el joven leyenda del violonchelo, Santiago Cañón Valencia, habló sobre su carrera musical: “Yo comencé a tocar el chelo a los cuatro años con mi mamá, todos en mi familia son músicos”.

Sobre el primer concierto que dio como artista, Cañón dijo que: “Yo no me acuerdo bien, pero fue una experiencia que me marcó, me sentí muy bien en el escenario y por eso decidí seguir en esto”.

El Festival se llevará a cabo hasta el 12 de enero.