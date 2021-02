Sasha Calle, una actriz con raíces colombianas, será la nueva Supergirl

Sasha Calle es la nueva Supergirl de DC. La joven de 25 años será la primera actriz de origen latino en interpretar este papel en la próxima película “The Flash” que se estrenará en 2022.

Entre lágrimas y mucha alegría, Sasha Calle, quien nació en Boston, Massachusetts, se integrará al elenco de la película que estará basada en el popular cómic 'FlashPoint' y dará vida a Kara Zor-El, prima de Superman.

El emotivo momento fue compartido a través de redes sociales y conmovió a varios de sus seguidores en el país.

La llamada fue con el director Andy Muschietti, quien es de origen argentino. La llamada inició en español pero después continuaron en inglés.

Sasha de raíces colombianas, agradeció en redes sociales este logro que dedico a su madre.

Cabe resaltar que Sasha Calle ya fue nominada al Emmy en 2019 por su papel de Lola Rosales en 'The Young and the Restless' y también participó en proyectos como 'The White Shoes' y 'Final Stop'.

