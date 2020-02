¡Se cansaron! Jessi Uribe y Paola Jara le respondieron a los seguidores que los critican

Jessi Uribe y Paola Jara fueron vistos hace dos días viajando hacía Cancún. Desde ese descanso que ha tomado la pareja, le enviaron un mensaje a quienes los critican.

Si bien, ninguno de los dos ha confirmado de manera oficial que están juntos, ya se han visto videos e imágenes que le permiten inferir a los usuarios que tienen una relación. Sin embargo, muchos internautas han manifestado su desacuerdo con este romance pues Jessi Uribe se separó hace poco de su esposa.

Al parecer, los artistas se cansaron de las críticas pues ambos publicaron en sus cuentas de Instagram fuertes mensajes a sus "haters".

En primer lugar, Paola escribió "Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo, y cuando creas que tú vida sea un ejemplo te darás cuenta que no tendrás deseos de hablar de la mía. No se preocupen tanto por mí que les va a dar un infarto, yo soy responsable de mis actos y al único que tengo que rendirle cuentas es a Dios no al mundo".

De igual forma, Jessi Uribe mencionó "a los que crean perfiles falsos para atacarnos con comentarios estúpidos. Miren como nos importan sus malos comentarios. ¿Que nos sigan los buenos’ dijo el chapulín".