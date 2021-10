¿Se tatuaría los labios, la cara o algo relacionado con su pareja?

Ana Vargas contó que el baterista de Blink 182, Travis Barker, se tatuó los labios de su novia, la socialite Kourtney Kardashian a una semana de comprometerse y abrió el debate en el programa acerca de si alguno sería capaz de tatuarse algo que sea relacionado con su pareja.

Ana le dijo dio un ejemplo a la coach Sylvia Ramírez sobre lo que podría hacer la pareja; comentó que el arquitecto (refiriéndose a su cónyuge) podría llevar una servilleta con la que ella se limpia la boca y le queda el labial pintado, y decirle a un tatuador que le dibuje esta mancha en la piel.

La mujer también le dio ideas a Yamit Palacio, director del programa: “Si usted mañana cambia y decide tener una vida normal y más tradicional, y de repente se enamora de los ojos de la persona con la que esté y un día le toma una foto y al otro día la sorprende diciéndole “mira, me tatué tu ojo” como un regalo de compromiso”.

“Vale la pena que yo no quisiera que mi esposo se tatué nada mío porque a mí no me gustan los tatuajes, no sería nada agradable, pero puede ser un lindo detalle puede pensar en eso”, sentenció Ana Vargas.