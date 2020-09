Shannon De Lima se sinceró e hizo confesiones sobre todas sus operaciones

La modelo Shannon De Lima, quien es pareja de James Rodríguez, se sinceró en redes sociales sobre las cirugías a las que se ha sometido luego de ser preguntada en varias ocasiones por sus seguidores.

“¿Con qué cirujano te operaste la nariz? (…). ¿Cuántos centímetros cúbicos tienes en tus senos?”, fueron algunas de las preguntas de los usuarios de Instagram a la venezolana.

“¡Es mi nariz, por Dios! Me quisiera operar, pero no me dejan. Jamás me he tocado la cara, lo juro (…). Tengo 400 centímetros cúbicos”, respondió.

Además, De Lima aseguró que no se ha rellenado los labios, pues, según ella, no los tiene grandes.

“No tengo labios grandes. Solo me maquillo por fuera, tengo mis trucos”, aseguró.