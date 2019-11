Si no me hubieran dado el papel en Rodrigo D. todavía estaría haciendo castings: Meneses

Rodrigo D: No futuro”, la primera película colombiana en llegar al Festival Internacional de Cine de Cannes cumple 30 años, y para esto, el actor, director y productor Ramiro Meneses, habló durante la entrevista sobre la historia de esta producción: “Es una película que gira en torno a los años 80’ de Medellín, habla de todos los entornos que estaba pasando, habla del barrio, de los combos que se armaban en los barrios”.

Además comentó que él no sabía tocar ningún instrumento cuando grabó la película: “Lo único que conocía era la batería, yo no iba a ser el protagonista, pero cuando Víctor y Juan Guillermo descubrieron que yo tocaba la batería y que componía las canciones, me dijeron que les mostrara lo que hacía y así empezó a cambiar el guion”.

Para finalizar,Meneses expresó su cariño por la película que según él, le dio un reconocimiento en su carrera actoral: “Llevaba años en la televisión y nunca había tenido un papel importante. Si no me hubieran dado el papel en Rodrigo D. todavía estuviera haciendo castings”.