“Sin Miedo a la Sangre”, un libro escrito por una médica en medio en la pandemia

Este es el primer libro de la médica Adriana Serna Lozano, especialista en cirugía torácica, que presenta una novela de 180 páginas que es una historia de amor amor en once cartas que su personaje principal le escribe a un colega suyo en Brasil.

Esta es la historia de Clara Inés Sierra Esquivel, una exitosa cirujana bogotana, que revela su visión del mundo a su colega brasileño Ricardo Ferreira a través de once misivas escritas con honestidad, agudeza y sensibilidad.

“Este es un monologo interno escrito por Clara Inés Sierra Esquivel, una especie de alter ego que tengo, donde ella le cuenta a un colega brasileño todos los desafíos a los que está enfrentada al ser cirujana en este país con algunas reflexiones de la muerte, la crudeza hospitalaria, las residencias, el amor y las relaciones humanas”, aseguró.

Serna reflexionó sobre sus deseos profesionales y sus sueños, y al igual que muchos en pandemia, tomó la determinación de ver en la medicina un lado artístico y retarse a seguir su deseo de escribir.

“Yo quería retarme a construir una novela con nudo, desenlace y fin, y decido crear mejor esta novela epistolar para dar rienda suelta a esa necesidad que tenemos los humanos de contar nuestras historias. La medicina y la cirugía para mi sigue siendo un acto religioso”, aseguró.

Sobre su inspiración en el personaje masculino, que es el receptor de las cartas, afirmó: “Creo a este enamorado y me imagino un príncipe azul con los ingredientes que yo quería, basándome en cada uno de los médicos que conocí para condensarlo en un frasquito para compartir esas cualidades maravillosas que me he encontrado en muchas personas”.