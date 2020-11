Sophie Ellis-Bextor regresa con 'Songs from the kitchen disco', su nuevo trabajo musical La cantautora británica conversó con W Fin de Semana sobre su carrera musical y su éxito 'Murder on the dancefloor' del año 2000.

El éxito de 'Murder on the dancefloor' me llevó a viajar por muchos países y por eso estoy agradecida por su éxito. Foto: Getty Images