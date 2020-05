Stephanie Cayo junto a Mel Gibson en ‘Force of Nature’

Hace unos días Stephanie Cayo, actriz, cantante y modelo peruana, dio a conocer en sus redes sociales que actuaría con el famoso actor de Hollywood, Mel Gibson, en ‘Force of Nature’.

“Es mi primera película con actores de esa talla. Actué en ingles que es algo diferente y difícil de hacer”, dijo Stephanie Cayo.

El personaje al que le da vida es una oficial puertorriqueña, que “es joven, con muchas ganar de aprender y piden que la trasladen para tener más retos”.

Un día cuando evacuaba a unas personas para que no sufrieran las consecuencias del huracán, se cruza con unos policías retirados en medio de un asalto.

Le puede interesar: Andrea Bocelli tuvo coronavirus y ahora dona su plasma para investigaciones

La peruana contó que trabajar con Mel Gibson “fue increíble” y recordó que la primera escena que grabó fue con el actor. “Todo ocurría muy rápido y yo acababa de llegar, no había pasado ni una semana en Puerto Rico”.

“Cuando llegué al set estaba al lado de él y no lo podía creer. Cuando grabé no podía concentrar, necesitaba que me pellizcan, no lo creía”, agregó.

Aquí es donde se desarrolla esta película de acción estadounidense dirigida por Michael Polish a partir del guion escrito por Cory Miller.

‘Force of Nature’ se estrena el próximo 30 de junio y dentro de su cast se encuentran de Emile Hirsch, Kate Bosworth, David Zayas, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olsen y Jorge Luis Ramos.

Por otro lado, la actriz hará parte de la producción que prepara Netflix. Se espera que las grabaciones de la primera película peruana empiece grabaciones este año. Cayo compartió que esta comedia romántica se va a filmar en Cusco, Machu Picchu.

Lea en La W: Quiero hacer canciones que se queden y no que solo duren 6 meses: Gusi