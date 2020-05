Andrea Bocelli tuvo coronavirus y ahora dona su plasma para investigaciones

Andrea Bocelli tuvo la enfermedad de la COVID-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos.



El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero solo presentó algunos días de fiebre, tos y estornudos.

"Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien", señaló.

Foto: EFE

Con él, resultaron positivos su esposa, Veronica Berti, y dos de sus hijos, Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia, detallan medios locales.

Esto se dio a conocer cuando Bocelli acudió, junto a su esposa, al hospital Cisanello de Pisa, para donar plasma para la investigación de esta enfermedad.



En un comunicado, el hospital agradeció al cantante la donación que servirá para el estudio "Tsunami", un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado el coronavirus en el tratamiento contra el mismo.

En Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia, el artista declaró ante los medios que, “entiendo que hubo un momento muy complicado cuando hubo una emergencia en los hospitales, pero miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal, lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún temen hoy este virus como la lepra y un país que está de rodillas porque las actividades no logran reanudarse”.

Con información de EFE.

