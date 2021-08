Su estrategia es desesperar: Diego Camargo habla de Carla Giraldo y posible pelea

El pasado domingo, en medio de una prueba de eliminación, Carla Giraldo y Marbelle se dejaron ver visiblemente molestas por la ayuda que desde el balcón recibió Frank Martínez de Diego Camargo.

Para las celebridades no era justo que el 'Flaco', como es apodado el humorista paisa, hubiese llegado hasta la etapa de competencia a la que ha escalado porque, de acuerdo a su percepción, Martínez no sabe cocinar y ha ganado por la ayuda que recibe de los otros concursantes.

Ahora bien, 'MasterChef Celebrity' dejó en vilo a los televidentes del programa que tendrán que esperar hasta el fin de semana siguiente para conocer el destino del nuevo eliminado de la competencia en donde Marbelle, Carla Giraldo y Frank Martínez se tendrán que enfrentar por el plato que los salve de salir del concurso.

En entrevista con el matutino de RCN, Diego Camargo fue entrevistado para hablar de su paso por la competencia y de las marcadas diferencias entre su amigo y las participantes.

El comediante aseguró que este tema provocaría algunas peleas con la actriz.

"Me dolía mucho que se metiera con 'El Flaco', entonces hay como dos cositas que están cerca de pasar que son como las dos únicas veces que me he puesto bravo", concluyó.

También habló de la personalidad de Giraldo en el juego: "Es como estar con una niña traviesa, su estrategia en el juego es desesperar y provocar".

Asimismo, Camargo dejó en claro que tiene una muy buena percepción de la actriz. "Es una mujer súper dulce, es divertida, se ríe mucho. Sí se la monta mucho al 'Flaco'", expresó.