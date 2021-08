"Tenemos que respetarnos entre todas": Liss Pereira reflexiona sobre MasterChef

Liss Pereira se ha caracterizado por ser una de las concursantes del reality 'MasterChef Celebrity' que se distingue por su alta capacidad para cocinar y, también, por sus problemas de convivencia con algunas participantes del programa, especialmente, Carla Giraldo.

La mala relación entre ambas habría surgido por las acusaciones de trampa que hizo la actriz a la comediante. Sobre este tema, en una reciente transmisión en vivo junto a las '4 babys', la recordada 'Lolita' aseguró que luego le habría presentado disculpas a la locutora cuando mencionó a su hijo por una problemática en el programa con Mario Espitia, afirmando que no había recibido una respuesta de parte de Pereira.

El pasado sábado, Pereira compartió una reflexión en su cuenta de Instagram sobre su participación en el programa. En ese mismo espacio, aseguró que su objetivo al compartir el video no era generar polémica, sino compartir sus pensamientos sobre este hecho.

"Cada vez más necesitamos estar más unidas como mujeres también y mejorándonos como personas constantemente: no es mujeres contra hombres, no es mujeres contra mujeres. Eso es algo de lo que no hablamos tanto y es que de verdad dejemos de darnos duro entre nosotras”, dijo la cucuteña en la primera parte del video.

Además, la comediante hizo un llamado al respeto a las diferencias, a la empatía y al apoyo mutuo:

“Es un día para que nos consintamos y para que nos queramos, pero también para que queramos un poquito más a las que incluso no se parecen a nosotras ni en los gustos, ni en la manera de ser ni en la manera de hablar ni en la manera de vestir. No importa si nos caemos bien, no tenemos que ser amigas entre todas, pero sí tenemos que respetarnos entre todas”, afirmó en su video.