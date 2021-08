"Yo me veo en televisión y también me odiaría": Catalina Maya sobre MasterChef

MasterChef Celebrity se ha posicionado como uno de los programas de los fines de semana más vistos en Colombia al vincular a diferentes personalidades y varias polémicas entre ellos.

Y es que este fin de semana el programa estuvo cargado de emociones tras la salida de la modelo Catalina Maya, eliminación que dio de qué hablar en redes sociales, pues algunos celebraron que se acabaran las ‘4 babys’, pero otros lamentaron la desintegración del grupo.

Sobre su polémica participación, Maya se mostró agradecida por la oportunidad de hacer parte de uno de los programas más queridos por los colombianos. Además, aseguró que nunca se imaginó que su personalidad y su sinceridad causaría tanta controversia entre un sector de los fieles televidentes.

"Ninguno se imaginó que iba a pasar esto y que íbamos a terminar con enredos de convivencia y otras cosas. Es espectacular, pero no es tan cheveré cuando uno es la tendencia dos a nivel nacional (...) Cuando yo salí de MasterChef pensé que la gente me iba a amar. Yo no tuve ningún problema con nadie. Yo me veo al aire y yo misma me odiaría", aseguró Catalina, quien además es conductora de W Fin de Semana.

En este espacio, también, afirmó que la personalidad que se muestra en pantalla no corresponde en esencia a ella misma, y que los juegos de edición y producción estarían detrás del personaje que se ha creado con sus comentarios sobre los otros participantes.

"La gente que me conoce sabe cómo soy yo; todo tiene que ver con edición y con la producción. Si yo estuviera en producción haría lo mismo, aprovechando los comentarios para crear los personajes porque así es que se hace la televisión (...) Yo no puedo disimular, por eso ni siquiera fui actriz, porque yo no puedo disimular lo que pienso y lo que digo, pero en mi vida cotidiana soy así, pero sin edición. Corregiría unos errores, pero no quiero perder mi esencia", comentó.

Además, sobre su grupo de amigas conformado dentro del programa por Marbelle, Viña Machado y Carla Giraldo, conocido como las ‘4 babys’, afirmó que este nombre no fue creado por ellas, sino por la producción del programa.

Los usuarios de Twitter dividieron opiniones ante la salida de Maya. Incluso, el comediante Diego Camargo defendió a la modelo de las críticas de las personas en redes, pues para él ella es “una maravilla” como persona.

“Gracias por toda la diversión, la ayuda, la ‘frentería’, por las ‘largototas’ risas, por las charlas en las que siempre mandó el cariño”, escribió el comediante en su Instagram.

No obstante, en redes aprovecharon la eliminación de la mujer para hacer memes de ella y de las ‘4 babys’.