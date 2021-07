Viña Machado habló sobre presunta trampa de Liss Pereira en MasterChef Celebrity

La nueva edición del programa de cocina MasterChef Celebrity ha generado todo tipo de comentarios, debido a la participación de algunas personalidades dentro del programa.

Recientemente, Lucho Díaz y Alicia Machado se despidieron del reality de cocina, protagonizando la primera eliminación doble en seis temporadas del programa.

Al parecer y por lo que se ha podido ver dentro del programa, se ha visto una división entre los participantes, cosa que han señalado muchos de los seguidores de MasterChef.

La polémica entre la actriz Carla Giraldo y la comediante Liss Pereira, se dio a conocer en el programa del 4 de julio, en donde se vio un fuerte cruce de palabras de Giraldo contra Pereira, en la que incluso señaló que si la mentira era el ejemplo que le daba a su hijo (haciendo referencia al hijo de la comediante con Ricardo Quevedo).

Cabe resaltar que en entrevista con el programa ‘Bravísimo’ del canal City Tv, Carla Giraldo indicó que en medio de las grabaciones, Liss Pereira salseó un plato cuando ya habían apagado las cámaras, por lo que desde ese momento se rompió su relación.

Frente a esta polémica, la también actriz Viña Machado, habló con ‘Diva Rebeca’, el personaje interpretado por el actor, periodista y activista Omar Vásquez, en su canal de YouTube y aclaró si ella también había visto este tipo de situaciones.

“Lo que pasa es que yo siempre cocinaba atrás”, expresó en primer lugar, pero luego añadió: “Yo vi un par de cosas desde el balcón que yo no hubiese hecho. A mí no me da la sagacidad de echarle sal a una vaina después de que dicen: Alcen las manos”.

Para finalizar, dijo que prefería no referirse al tema “No te puedo decir nada en concreto, te voy a ser súper honesta”.

Escuche la entrevista sobre el tema desde el minuto 18:00.