Tenacious D da detalles de lo que será su show junto a los Foo Fighters y Weezer en Bogotá

El actor y músico Jack Black y Kyle Glass, quienes conforman la banda Tenacious D, se presentarán en Colombia por primera vez el próximo 1 de octubre en el concierto de los Foo Fighters y Weezer.

Frente a los inicios de la banda y quién entró primero al mundo musical, el artista Jack dejó claro que: “a mi vida llegó primero la actuación, hice algunas cosas musicales en el colegio, pero realmente a los 23 años era actor y me dedicaba a esa profesión.”

Sobre cómo se conocieron y los inicios de Tenacious D, expresaron que: “nos conocimos en la casa de un amigo, teníamos un grupo de teatro y además teníamos gustos musicales muy parecidos. Cuando Jack llega, Kyle estaba muy enamorado de una mujer, así que Kyle y la chica hicieron una canción. Desde ahí salió la idea de crear una banda”.

En cuanto a la película “Tenacious D in the pick of the destiny”, los músicos expresaron que: “fue muy divertido, Kyle no había hecho cine, solo televisión. Para los dos fue una experiencia maravillosa, crecimos mucho y sentimos mucha satisfacción de haber grabado esta producción.”

Para finalizar, Jack y Kyle dejaron claro que: “Nosotros ya habíamos estado con Weezer dos veces y con Foo Fighters una vez, lo que nos gusta es que estas dos bandas llenan los escenarios, es magnífico estar con ellos”.

Sobre la presentación del 1 de octubre comentaron que: “la mente de todos va a explotar, va a haber mucho rock and roll, imagínense el mejor concierto de sus vidas y multiplíquenlo por 100”.