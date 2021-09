“Tenía que decirle que me ayudara”: Epa Colombia explicó reunión con Álvaro Uribe

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia en redes sociales, compartió una publicación en la que aparece con el expresidente Álvaro Uribe Vélez comiendo empanada e invitando a comprar sus keratinas.

Luego de compartir el video en su cuenta de Instagram, Epa Colombia recibió cientos de críticas por haberse encontrado con el exmandatario.

Entre lágrimas, Barrera publicó varias historias en donde le explicó a sus seguidores la razón por la que se reunión con Uribe.

“Me tuve que reunir con el presidente para pedirle ayuda. Iba a miles de sitios, me cerraban las puertas, no me colaboraban y se burlaban de mí. Entonces, tenía que decirle que me ayudara, ¿a quién más le iba a decir?”, mencionó.

Además, mencionó que Álvaro Uribe era la única persona que la podía ayudar porque siempre la “amedrentaban” con su posible encarcelación luego de vandalizar una estación de Transmilenio en medio de las protestas del 2019.

“Yo sola le fui guerreando, pero siempre me quitaban plata, por un lado, por el otro, me amedrantaban con lo de la cárcel y yo no pudo ir allá porque ¿qué será de todas las mujeres que trabajan conmigo?”, agregó.