Terri Nunn, la voz detrás de la banda sonora de Top Gun

Terri Nunn, vocalista del grupo Berlin, aseguró en los micrófonos de W Radio que ha hecho todo para cuidar su salud, “desde hace un buen tiempo me volví vegana y dejé de fumar”.

Terri habló del gran éxito ‘Take My Breath Away’, canción que hizo parte de la película Top Gun, y la cual ganó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original, así como el Premio Globo de Oro a la Mejor Canción Original en 1986.

La vocalista de la agrupación Berlin contó que cuando se encontraban trabajando en otra canción con Giorgio Moroder, le llegó a él la propuesta de grabar la canción de la película. La cantante confesó que tras varias convocatorias y Moroder no encontrar el tono de voz que buscaba, decidió probar con ella.

Nunn confesó que, tras el gran éxito, la banda tomó la decisión de separarse, “nosotros veníamos con muchos problemas, trabajamos mucho”, sin embargo, la cantante añadió que lo que debieron hacer “fue tomar una pausa y no divorciarnos de ese modo tan fuerte”.

