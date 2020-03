Vuelve y juega, en Italia hay otro personaje que no sabe ponerse el tapabocas

A raíz del coronavirus muchas personas están corriendo a comprar tapabocas y así poder bajar el riego de contagiarse.

Tal fue el caso de Attilio Fontana, presidente de la región de Lombardía, Italia, quien quiso explicar por medio de un video cómo se colocaba el tapabocas.

Fonatana, quien se encuentra en cuarentena voluntaria luego de estar cerca a una mujer que dio positivo en coronavirus, falló en la explicación y tuvo unos problemitas al ponérselo.

En el video se puede escuchar, “cuando me vean de esta manera en los próximos días no se preocupen, soy el mismo, pero me estoy preparando para protegerme de una posible infección y a los lombardos que tengan contacto conmigo”.