'The Owl House', primer programa de Disney con una protagonista bisexual

La nueva serie animada de Disney, 'The Owl House' no pasó desapercibida, debido a que su protagonista, una adolescente latina de 14 años, es bisexual.

El programa, creado por Dana Terrace, se centra en Luz Noceda, quien siente atracción tanto por los hombres como por las mujeres.

Esta es la primera vez que un protagonista de Disney se presenta como bisexual.

"Estaba muy abierta a incluir niños queer en el reparto original … soy una mala mentirosa, así que meterlo de contrabando hubiera sido difícil … cuando tuvimos la luz verde, fui informada por cierto líder de Disney que no podía representar cualquier forma de relaciones bi o gays en el canal", dijo Terrace en Twitter.

"¡Soy bi!, quiero escribir un personaje bi, ¡demonios! … por suerte, mi terquedad tuvo frutos y ahora soy muy apoyada por los líderes de Disney", agregó la creadora.

From enemies to frenemies to enchanted dance partners, who else loves seeing Luz & Amity’s relationship grow stronger? #TheOwlHouse pic.twitter.com/y9eXoXPSs7