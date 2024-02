“The Prodigy”, un filme de terror inquietante

The Prodigy. Foto: Instagram

The Prodigy es una película de terror dirigida por Nicholas McCarthy, y protagonizada por Taylor Schilling. El largometraje cuenta la historia de una madre que empieza a notar comportamientos extraños en su hijo, que hace que el filme sea inquietante desde el comienzo.

Taylor Schilling personifica a Sarah. La actriz dijo que “Es un personaje muy interesante”; esta es la primera vez que tanta gente se emociona al ver a la actriz en la pantalla.

La actriz dice que ha sido una experiencia muy diferente porque en la película tiene el control del personaje, mientras que en las series como (orange in the new black) es difícil establecer un control.