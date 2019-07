The Shouts, la banda tributo a The Beatles recreará el Concierto de la Azotea

Las canciones de The Beatles, la banda de rock más grande de la historia, llegarán a este escenario los próximos 12 y 13 de julio, con un show a cargo de la banda-tributo, The Shouts.

Para conmemorar los 50 años del álbum Abbey Road, The Shouts – reconocidos como “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica”- realizará un espectáculo con gran despliegue visual y multimedia que homenajeará el mítico disco.

Gran parte del show que se presentará en el Teatro Cafam fue producido por la banda, la cual representó a Latinoamérica durante la International Beatle Week, el evento Beatle más grande del mundo. El festival está organizado por The Cavern y se realiza durante 7 días, con las mejores bandas – tributo, en distintos puntos de Liverpool.

Desde hace una década, The Shouts se ha dedicado a idear, producir y realizar los espectáculos temáticos impactantes, con el fin de homenajear a The Beatles. Cada uno de sus personajes representa a un Beatle en particular, respetando y reproduciendo con exhaustivo detalle su imagen y su rol musical y vocal.

Las entradas a este evento están desde los $90.000