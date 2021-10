“Todo bobo es de buenas”: Carla Giraldo sobre Frank Martínez de Masterchef

La actriz y modelo Carla Giraldo se sinceró en el programa de Diva Rebeca sobre su más reciente participación en Masterchef Celebrity. En el canal de Omar Vásquez se refirió a sus polémicas más comentadas con la comediante Liss Pereira y su alianza con “Las cuatro babys”.

Justamente cuando habló sobre sus compañeros de set, aseguró que se sentía feliz de su participación. “No me arrepiento, respeto el formato y donde hay un lugar donde no hay rosca, es ahí. No hay manera de penetrar a nadie fuera del set”, dijo Carla Giraldo.

En ese momento le preguntaron sobre el papel del comediante Frank Martínez, quien está en el selecto grupo de los cuatro finalistas de Masterchef Celebrity. Aunque reconoció que al principio no tenía perfección en sus habilidades, ha logrado avanzar hasta los últimos capítulos.

“Frank no sabía cocinar al principio, pero al final mire ese hombre cómo va. No puedo decir que lo cuidaron, pero se salvó muchas veces. Todo bobo es de buenas, él casi nunca estuvo en eliminaciones, daba con buenos equipos que ganaban. Él es un feo, bobo, de buenas que yo adoro”, dijo sobre su compañero.

Lea también: Sara Uribe aclaró si está saliendo con el futbolista español Édgar Méndez

Durante la misma conversación se refirió a la polémica que protagonizó con Liss Pereira. En uno de los capítulos Carla Giraldo se refirió al hijo de la comediante y luego tuvo que disculparse.

“Yo no me retracto de mis palabras, pero se que lo que dije era por la calentura del juego, yo soy súper explosiva”, dijo Carla Giraldo sobre ese momento que desató todo tipo de reacciones en redes.

En el siguiente video escuche las declaraciones de la actriz sobre Frank Martínez en Masterchef Celebrity desde el minuto 26.