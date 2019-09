Tom Bailey cuenta la historia de Thompson Twins

El cantante británico y miembro fundador de Thompson Twins, compartió durante la entrevista cómo se creó la banda: “nosotros éramos 4 amigos que desde pequeños empezamos a componer canciones, empezamos a cantar en shows en vivo y sin tener una disquera, una canción empezó a sonar en la radio.”

Sobre la historia que hay detrás del nombre de la banda explicó que viene de dos personajes ficticios. Ese nombre es común aquí en Estados Unidos.

En Colombia, la banda se dio a conocer por medio de las canciones In the name of love y Hold me now, canciones que el artista recordó durante la entrevista.

En cuanto a sus proyectos actuales comentó que: “estoy terminado mi gira por Europa y espero sacar nuevas canciones muy pronto.”