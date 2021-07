Tommy Torres presenta su disco junto a Bad Bunny

Tommy Torres creó el disco más experimental de su carrera con el estreno de "El playlist de anoche" junto a Bad Bunny, como coproductor y coescritor.

El cantante puertorriqueño manifestó en W Fin de Semana que “se siente como mi primer disco en cierto punto, porque la colaboración de por sí me pone como tal fuera de mi zona de confort. Decir que vamos a coproducir un disco con Bad Bunny, un artista que tiene una influencia distinta a la mía”.

Indicó que “fue una llamada tan inesperada como la noticia. Me llamó el mánager de Benito y me dijo que él tenía unas letras y quería que yo las cantara. En enero pasado nos juntamos, hablamos de música y me mostró las canciones; saqué mi guitarra y así empezó todo”.

Expresó que “en mi vida han sucedido cosas interesantes. Fue asistente de un ingeniero en un estudio en Nueva York y aprendí mucho en ese tiempo. Cuando ya empecé con mi carrera musical, recibí varias llamadas de artistas para que les produzca los discos”.