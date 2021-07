La colombiana Laura Strada presenta su canción “Mejor que yo”

La cantante colombiana Laura Strada le ha abierto conciertos a Karol G, también ha participado en festivales musicales como “School Fest”, “Cali Vive” y “Concierto del Flow”. Ahora presenta su nuevo sencillo “Mejor que yo”.

Contó en La W que comenzó “desde el colegio muy chiquita a cantar, pero nunca imaginé que fuera a llegar hasta este punto. He ido adaptando mi música a todos los géneros con los que he experimentado. Ahora estoy haciendo este pop urbano que está increíble”.

Dijo que “el amor propio es un tema muy importante, y aunque las letras de lo urbano lleven un poco a la sexualidad, amor y pasión, el mensaje claro que quiero dar con Mejor que yo es el compartir y experimentar con nuestro cuerpo, no tener miedo ni tabú a la hora de hablar de cómo nos gusta y qué nos gusta”.

Señaló que “estoy agradecida con Dios y la vida, hace dos años no me subía a una tarima por cuestión de la pandemia. Fue la primera vez que estuve cantando en Miami fue algo bonito, el mensaje llegó y que las mujeres se sientan empoderadas de su cuerpo”.

Le puede interesar:

Expresó que “soy una artista sin límites, en toda mi trayectoria me he rodeado de todo tipo de música y me trato de enfocar en eso”.