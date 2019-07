‘TransmiGirl’, la chica que evitó robo en Transmilenio

Después del acontecimiento que se vivió el pasado 12 de julio dentro de la estación de Transmilenio el Campin, la joven Luisa Umaña se volvió tendencia en redes sociales debido al robo que evitó. La estudiante de ingeniería iba de regreso a su casa y se encontró con el caso en donde una banda de 4 personas robaba estratégicamente el celular de una usuaria de Transmilenio.

Luego de ver que uno de los sujetos guarda el dispositivo dentro de su chaqueta, Luisa reacciona rápidamente: “lo enfrento mirándolo a los ojos y le empiezo a gritar que ese celular no es de él, que se lo robó. No me dio pena gritarle delante de todo el mundo. En ese momento abren las puertas, yo le rapo el celular y empiezo a preguntar de quién es” contó Umaña.

Gracias al acto de valentía de esta colombiana, en ese mismo día se capturó la banda que tiempo después de la declaratoria y las pruebas quedaría libre. Sin embargo, la joven de 28 años sigue con la ‘misión’ de evitar robos dentro del servicio de transporte puesto que ha logrado grabar más de 3 videos en donde evidencia a ladrones y pide auxilio de la Policía.

El objetivo de Luisa es demostrar la inseguridad que se vive a diario no solo en el servicio de transporte, sino también en la ciudad de Bogotá. Es importante mencionar que a esta ciudadana nadie le está pagando por esta labor que pone en riesgo su vida, no obstante, el llamado de ella es a reaccionar sin violencia y a pronunciarse frente a ese tipo de acontecimientos: “yo lo que quiero es que esto sirva para algo, que la gente se pronuncie.”