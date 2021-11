Un auténtico nipón se come el sushi con la mano

“Esto no me lo estoy inventando, lo he visto por años en los comensales japoneses (hasta en altas esferas), y lo he escuchado una y otra vez de los más respetados Itamaes (maestros del Sushi tradicional)... así que déjate la bobada, la complicación y el snob y “agárralo con la mano”... que así se disfruta mejor... te aseguro que vas a vivir una experiencia diferente, deliciosa y muy auténtica”, señala Tulio Zuloaga, promotor del Sushi Master.

¿Y si me gasté media viva aprendiendo a agarrar los benditos palitos esos: los hashi? Pues te lo puedes comer con los palitos y se acabó. Cada cual come, como se sienta mejor, en eso no hay discusión.

“No hay que olvidar que el sushi es un bocado originalmente pensado para comer con una mano, mientras con la otra juegas cartas y apuestas fortunas”, detalla Jiro Ono, patrimonio del sushi.

Para descargar la app del Sushi Master haga clic aquí.