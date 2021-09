Un bus chocó el auto de Andrea Valdiri y el conductor por poco se escapa

La modelo y bailarina barranquillera Andrea Valdiri compartió a través de sus redes sociales la historia que le ocurrió cuando salió a hacer unas compras. Según lo que publicó en su cuenta de Instagram, un bus la chocó y el conductor tenía la intención de huir.

Aunque no detalló en qué vehículo le ocurrió, contó que fue mientras iba en camino a comprar algunas cosas de Halloween. “Un señor de un bus me llevó por delante, me tocó esperar a la Policía, al tránsito”, contó Andrea Valdiri.

Según lo que dijo, el conductor del bus estuvo a punto de escapar y junto a su asistente tuvieron que detenerlo mientras llegaban las autoridades para determinar lo sucedido.

Además de contar su experiencia, quiso enviar una reflexión en sus redes. Como suele hacerlo, habló de las energías y con su característico sentido del humor se refirió a la escena.

“El señor estaba de muy mal humor y cuando uno se levanta de malas pulgas, atrae todo lo malo. Tenía una energía tan fea, aburrida, nos dijo mentiras, uno no puede estar por la vida amargado”, dijo Andrea Valdiri entre risas.

A continuación un video en el que la barranquillera contó lo que ocurrió en su ciudad.