“Un pastor le dijo que no se vacunara”: hombre que perdió a su madre por COVID-19

Una historia revelada por el diario El Tiempo muestra una realidad para muchos desconocida en medio de la pandemia de COVID-19 en el país, pues evidencia como algunos líderes religiosos aconsejan a sus fieles no vacunarse contra el Coronavirus.

‘Camilo’, como llamó El Tiempo al hombre de la historia, contó cómo su madre, de casi 90 años, decidió no aplicarse el biológico contra el COVID-19 por recomendación del pastor de una iglesia.

“Yo no me voy a vacunar porque esas cosas son del diablo y no sirven para nada”, decía la madre de ‘Camilo’, quien falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos por el virus.

Incluso, según relata el hombre, tuvo que mentirle a su madre para que accediera a vacunarse diciéndole: “mamá, si no se vacuna no la dejan viajar porque en los aeropuertos están pidiendo el carnet de vacunación’”. No obstante, sus palabras no fueron atendidas.

Asimismo, el hombre mencionó que el problema con las vacunas no era solo con su madre, pues sus hermanas también siguen al pastor ‘antivacunas’.

Finalmente, ‘Camilo’ aseguró que, ante la muerte de su madre, pensaba que sus familiares cambiarían de idea sobre la vacunación, pero sucedió todo lo contrario.

“Pese a que mi mamá murió y una de mis hermanas se contagió, mi familia sigue creyendo en el mensaje del pastor y dicen que la vacuna es del diablo”, mencionó.