Universidad Central obtiene patente por su invención para personas discapacitadas

Estudiantes y docentes de la Universidad Central de Bogotá recibieron una patente de la Superintendencia de Industria y Comercio por la invención de unos tableros electrónicos para personas discapacitadas, por ello, el profesor de ingeniería electrónica, William Moscoso, contó en La Hora del Regreso cuál es la particularidad de este proyecto.

“Desarrollamos un tablero electrónico para la enseñanza del lenguaje de señas en niños y adolescentes en condición de discapacidad auditiva y del habla, la idea es que los profesores lo puedan utilizar en las aulas de clase como un medio pedagógico”, señaló.

En cuanto a los modos de aprendizaje que tiene este proyecto, explicó que “el tablero tiene dos modalidades, la primera es que a los pequeños les enseñamos la relación entre palabra seña e imagen, mientras que, en la segunda, a través de fichas y tarjetas se pueden aprender los diferentes tiempos verbales”.

Si bien el tablero se creó con el objetivo de ayudar a niños y adolescentes, “esto no quiere decir que quienes deseen aprender acerca del lenguaje de señas no lo puedan utilizar, incluso alguien que no tenga algún tipo de discapacidad lo puede manejar, así que no hay limitación alguna para su uso”.

