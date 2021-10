“¿Vender keratina da para lanzar billetes desde un helicóptero?”: Diego Trujillo

La acción de la creadora de contenido y ahora empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, de lanzar billetes de 50.000 pesos desde un helicóptero en la sabana de Bogotá, ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Entre los mensajes que mayor eco tuvo entre los internautas fue el publicado por el actor Diego Trujillo, reconocido por su trayectoria en la pantalla chica nacional, quien escribió: “En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero?”.

Su publicación ha logrado en un día obtener más de 21.000 likes, cerca de 4.000 réplicas y alrededor de 2.000 respuestas entre críticas al actor por su pregunta, apoyo por quienes se preguntan lo mismo, y una que otra broma acerca de su tuit.

“Yo me pregunto es de dónde salió tanto crespo”, “igual al cuento de comprar centros comerciales y zonas francas vendiendo solo manillas”, “es que tú no necesitas keratina y por eso no conoces el negocio”, “suena a envidia”, “Es que Epa no tiene una peluquería de barrio, es toda una empresa”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho a Trujillo.

La última vez que el actor de le vio en la televisión colombiana fue cuando participó en 2019 en el reallity Master Chef, llegando a las instancias finales.

Entre tanto, es bueno mencionar que Epa Colombia no solo vende keratinas, la mujer es creadora de contenido aun y es empresaria, tiene bajo su batuta salones de belleza, distribuidoras de producto y bodegas, entre otros.