[Video] A modelo se le cayó el brasier en pasarela, pero siguió desfilando

Durante una feria de moda en el Hotel Casino Internacional de la capital de Norte de Santander, la ex señorita Cúcuta, Lina Daniela Daza ,sufrió de un incómodo momento, pues mientras desfilaba en una pasarela se le cayó el brasiere y quedó desnuda en la parte del torso.

A pesar de lo vergonzoso que pudo ser el momento, la exreina se tapó los senos con sus manos y continúo modelando.

Daza, publicó en varias imágenes en Instagram, cómo afrontó lo sucedido, “hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido; una experiencia nueva. Ocurrió justo en el momento de mi presentación. Se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza”.

“Luego, publicó una fotografía donde sale tapándose los senos y confesó que sintió morir en ese instante. “En este momento muchas personas ven mis mini bubis” agregó.