[Video] Así sorprendió Sebastián Vega a su esposa luego de un mes sin verse

El actor Sebastián Vega y su esposa Valentina Ochoa, quienes recientemente tuvieron a su primer hijo, Luca Vega, tomaron la decisión de separarse durante un mes por temas de trabajo del actor.

Según Vega, la decisión se tomó debido a que él iba a estar expuesto al COVID-19 porque tenía grabaciones de una nueva producción durante un mes. Por esta razón, su esposa e hijo se fueron a la finca de los papás de Ochoa.

El actor que se encontraba con toda su familia en la cuidad de Bogotá, se realizó la prueba de COVID-19 antes de viajar a reencontrarse con su esposa.

“En el transcurso me realice varias pruebas y al salir negativas me veía con Mati que estaba en Bogotá. Muchos pensaron que nos habíamos divorciado y demás, pero no, esta era la razón”, escribió.

Luego de que la prueba saliera negativa, Vega decidió sorprender a Ochoa y la reacción generó varias emociones en las redes sociales.