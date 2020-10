Video: ‘Munay’, la nueva canción de Pedro Capó que le canta al amor

El reconocido cantante Pedro Capó pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su nuevo éxito, ‘Munay’.

“Increíble todo lo que ha pasado. Agradecido de contar con el cariño de público. Es mi manera de celebrar todos estos sucesos hermosos y mi manera de contribuir en tiempos difíciles con un disco basado en el amor”, indicó.

Asimismo, Capó se refirió a la influencia del campamento Munay en su nueva canción.

“Es muy especial, pero más que el sitio en el Amazonas es mi proceso de la medicina de la ayahuasca que ha sido muy nutritiva para mi creatividad. De ahí nace todo”, dijo.

De igual forma, el cantante resaltó la importancia del amor en su canción y cómo esta cambió su vida.

“En el amor todo es posible en todas sus manifestaciones. Se debe tener amor, compasión y empatía”, comentó.

“Con la capacidad del amor las posibilidades son infinitas, empezando por el amor propio porque si no nos amamos, si no nos apapachamos no podemos esperar que alguien lo haga”, agregó.