Vladdo celebra 25 años de vida artística en el Museo de Arte Moderno

El caricaturista celebra 25 años de vida artística en la Revista Semana. Dentro de sus creaciones más emblemáticas se encuentra Aleida, quien surgió porque quería crear un personaje que no tuviera que ver con política. “Es tal vez la obra en la que más me he demorado pedaleándole”.

“Aleida ha sido un proceso que se dio mucho antes de que yo me diera cuenta”, el caricaturista siempre estuvo rodeado por muchas mujeres, así fue aprendiendo a conocerlas y de esta manera fue sencillo para él desarrollar el personaje de Aleida. “Siempre las conversaciones con las mujeres a mí me fluyen”.

“Las mujeres en su universo son tan diversas y tan llenas de detalles. Lo que las mujeres deben aprender de Aleida es la independencia y que por más que uno fracase en el amor, siempre debe intentarlo”, explicó.

La exposición que se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno, muestra las caricaturas, el diseño gráfico, el diseño de periódicos y las distintas facetas de trabajo de la carrera de Vladdo. La exposición se desarrolla hasta el 31 de mayo.