"Ya he aprendido a liberarme de prejuicios": Aura Cristina Geithner sobre OnlyFans

Aura Cristina aseguró que ya está en una etapa de su vida, que como reza el popular dicho, "está por encima del bien y del mal". Afirmó que no tiene miedo de disfrutar de su sensualidad, no tiene deseos de ocultarlo y que "he aprendido a liberarme de paradigmas, de prejuicios y estigmas. Nosotros somos los que hemos creado todas nuestras angustias, nuestro miedos y preocupaciones".

Sobre su polémica participación en la plataforma de contenido sexual para adultos, OnlyFans, asegura que "para nadie es un secreto que el lado erótico siempre ha estado presente en mi carrera. Estoy para darle gusto a mis fans. En en esta plafatorma he podido explorar talentos ocultos".

Contó que en su perfil ya cuenta, a unas tres semanas de actividad, con 1.200 suscriptores que pagan unos 19 dólares para recibir de ella conversaciones e imágenes eróticas, más no pornográficas. Además, que su nicho de mercado oscilan entre los 24 y 35 años y que ha recibido invitaciones para irse al extranjero con fanáticos que le prometen amor y lujos.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Por otra parte, incursiona en la música popular con "Decepciones", una canción que habla de la desilusión en el amor, que tiene un tinte autobiográfico: "En algunas ocasiones le apostamos a ese amor que pensamos que puede ser para siempre, pero a veces son solo tema de una noche, un día o unas horas y ahí nacen las decepciones", comentó.

Este trabajo hace parte del proyecto musical de Codisco “Triunfadores de la música popular”, que reúne a artistas del género de la talla de Arelis Henao, Giovanny Ayala y muchos otros.

"Esto es apenas el comienzo. Tengo más de 11 canciones que hablan de diferentes temas, de la alegría, del guaro y con un toque un poco más cómico, recordando más la esencia paisa", puntualizó.