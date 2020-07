Yina Calderón asegura que se va internar y se despide de sus seguidores

La exprotagonista de novela, Yina Calderon, ha dado mucho de que hablar las últimas semanas por cuenta de sus actuaciones en sus redes sociales, como cortarse el cabello en vivo o realizar "putifiestas" en diferentes ciudades del país, violando el aislamiento preventivo que vive el país.

Calderon estuvo hace algunos días en Pereira donde realizó una de estas fiestas que transmite en Instagram, sin embargo, fue atrapada por la Policía y le inmovilizaron la camioneta que usaba. Posteriormente recuperó el vehículo pero ha sido muy cuestionada en redes sociales.

Lea en La W: La foto semidesnuda de Yina Calderón por la que seguidores la critican

Ahora, la influenciadora publicó una foto en la que escribió "Chao", lo que evidencia que se está despidiendo de sus seguidores. Además hace poco en sus historias reveló que "se va a internar" y que por eso no podrpa tener contacto con quienes la siguen en sus redes sociales.

En su post de despedida muchos seguidores apoyaron que se fuera de las redes sociales para que comenzará a sobresalir por sus empredimientos y no por sus polémicas. "Hermosa te quiero mucho 🙏🙏🙏🙏 no se si leas este mensaje pero enserio tienes que tomarte un respiro... Si no te controlas perderás todo lo que has ganado hasta el momento ❤️❤️ así que ánimos y pa delante" dijo una usuaria.