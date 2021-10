Yina Calderón llegó a gala de premiación de los Latin Music Awards "haciendo show"

En los premios Latino Music Awards participan artistas, personalidades e influenciadores. Este lunes 4 de octubre se realizó la premiación en Bogotá, y una de las asistentes del evento fue la influencer Yina Calderón, quien llamó la atención por su ingreso a la denominada carpeta negra.



En un video publicado por el programa La Red de Caracol Televisión se observa a la influencer sin uno de sus zapatos, mientras habla con varias personas. Posteriormente, en otra parte del clip aparece quitándose un zapato y luego aparece una mujer quien intenta ayudarla.



Según la cuenta en Instagram de La Red, Calderón llegó “muy dicharachera y haciendo show”. Así mismo, algunos de los presentes en el lugar afirmaron que “al parecer tenía unos traguitos de más en la cabeza”.





A través de la cuenta de su negocio de fajas, la empresaria publicó una serie de clips en las que se le ve muy afectada por la decisión de la red social, de la que, según explica, no ha recibido ninguna explicación sobre la decisión del cierre, que dice no entender, señalando que dejó de subir contenido sobre sus populares fiestas y cualquier otro material que pudiera afectar las políticas de, asegurando así que esto podría tratarse de alguien que quiere hacerle daño.“Perdón que utilice la cuenta de mi empresa, pero de verdad que tengo muchísima rabia. Lloro de la rabia porque me inactivaron otra vez mi cuenta de Instagram. La nueva, ya íbamos a completar un millón 100 mil seguidores y me la volvieron a inactivar, no me dieron un motivo. Ya me habían desactivado mi cuenta de 3,5 millones”, dijo.