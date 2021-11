“Yo aborté y no sabía que eso era un delito”: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco, una de las actrices más reconocidas en Colombia y quien ahora utiliza su perfil de Twitter para apoyar causas sociales y políticas, se refirió en un video al tema del aborto y confesó que lo hizo una vez y no sabía que eso era considerado un delito.

“Yo aborté una vez en mi vida y cuando lo hice ni siquiera sabía que eso era un delito. Sentí instintivamente que eso era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultarlo con alguien… No fue una decisión fácil”, dijo la artista al comienzo de su video.

La también cantante señaló que su intención no es promover el aborto como un método anticonceptivo, sino apoyar la causa que busca despenalizar la interrupción al embarazo: “Yo me niego a aceptar que una autoridad externa al libre arbitrio de la mujer misma categorice un delito especialmente para mujeres, construido a la medida de su culpa y que haya un pecado que solo se nos condena a nosotras”.

“Este mensaje no es para promover el aborto como un anticonceptivo, sino para apoyar la demanda del movimiento Causa Justa para que se elimine el delito del aborto del código penal. No se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir interrumpir su embarazo incluso más que a quienes las obligan a hacerlo”, añadió.

Margarita Rosa señaló que “esta no es una petición frívola, se trata de reclamar el derecho a decidir a abortar con la conciencia plena, porque abortamos por una razón”.

“Es el tiempo del “Yo también aborté” porque ninguna mujer que haya decidido interrumpir su embarazo dejará de hacerlo por más que se le amenace o se le castigue y sin importar si el precio con el que paga es el de su propia vida. No más castigo por ser mujeres”, concluyó.