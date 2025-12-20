Con doblete de Linda Caicedo, el Real Madrid derrotó 4-0 al Espanyol por la Copa de la Reina

El Real Madrid, con dos goles de Linda Caicedo, eliminó al Espanyol y se clasificó para cuartos de final de la Copa de la Reina femenina (0-4).

Lea también: Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid hasta 2031

El triunfo blanco tuvo dos grandes protagonistas: la española Iris Santiago y la colombiana Linda Caicedo, que con sus dobletes impulsaron al conjunto dirigido por Pau Quesada hacia la siguiente ronda del torneo.

Caicedo, acostumbrada a dejar en cada partido goles de bella factura, abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área que rozó el poste y se coló por la escuadra, superando a la portera blanquiazul Meritxell Muñoz.

Pero la ‘cafetera’ no se conformó. Se internó en el área rival, levantó la cabeza y, con su diestra, colocó un disparo preciso al palo largo que supuso el 0-3. Tres minutos después, Santiago selló el 0-4 definitivo.

Así fueron los goles de Linda Caicedo con el Real Madrid:

😱 PERO QUÉ HICISTE LINDA



¡Linda Caicedo la pone en la mismísima escuadra para abrir el marcador! #CopadelaReina



📺 El Espanyol - Real Madrid en Teledeporte y https://t.co/OCcdbWq9AZ pic.twitter.com/AFXflI6wbM — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

Se llama Linda Caicedo, pero puedes llamarla 'Premio Puskas andante'.



Si el primer gol fue bueno, este no se queda atrás. #CopadelaReina



🌟 𝙅𝙐𝙂𝙊𝙉𝘼 🌟 pic.twitter.com/tHyw1Guy9y — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

