Con doblete de Linda Caicedo, el Real Madrid derrotó 4-0 al Espanyol por la Copa de la Reina
Linda Caicedo le aseguró el pase a cuartos de final de la Copa de la Reina al Real Madrid.
El Real Madrid, con dos goles de Linda Caicedo, eliminó al Espanyol y se clasificó para cuartos de final de la Copa de la Reina femenina (0-4).
El triunfo blanco tuvo dos grandes protagonistas: la española Iris Santiago y la colombiana Linda Caicedo, que con sus dobletes impulsaron al conjunto dirigido por Pau Quesada hacia la siguiente ronda del torneo.
Caicedo, acostumbrada a dejar en cada partido goles de bella factura, abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área que rozó el poste y se coló por la escuadra, superando a la portera blanquiazul Meritxell Muñoz.
Pero la ‘cafetera’ no se conformó. Se internó en el área rival, levantó la cabeza y, con su diestra, colocó un disparo preciso al palo largo que supuso el 0-3. Tres minutos después, Santiago selló el 0-4 definitivo.
Así fueron los goles de Linda Caicedo con el Real Madrid:
