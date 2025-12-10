Real Madrid ganó 2-0 al Wolfsburgo por Champions League Femenina: Linda Caicedo anotó gol

Linda Caicedo durante su encuentro ante el Wolfsburgo por la Champions League Femenina. FOTO: M Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images / Soccrates Images

El Real Madrid femenino dio este martes un paso importante hacia los cuartos de final de la Champions League Femenina tras vencer por 2-0 al Wolfsburgo, en un partido en el que terminó con dos jugadoras menos por expulsión (Maelle Lakrar e Iris Santiago) y en el que María Méndez y la colombiana Linda Caicedo fueron las goleadoras.

Un triunfo, a falta del París FC-Valerenga de este miércoles, que le asegura el pase como uno de los primeros doce de la tabla y que le posiciona como una de las favoritas para acabar entre los cuatro primeros y evitar una ronda eliminatoria, situándose directamente en cuartos de final.

En frente estuvo uno de los mejores clubes del fútbol europeo, dos veces campeón de Europa, al que superaron tanto en el partido como en la clasificación, pese a que la expulsión de la francesa Lakrar llegó antes del descanso.

Las defensoras del equipo germano no encontraron manera de frenar a Linda Caicedo, quien con su velocidad y habilidad hizo un gol para enmarcar en el que regateó a la guardameta rival y empujó el balón a la red tras una carrera al espacio vertiginosa.

El arranque del cuadro germano fue eléctrico y de una intensidad que sobrepasó al Real Madrid durante los primeros 15 minutos. El Wolfsburgo rompía líneas con facilidad y las de Quesada estaban desorientadas.

Un mal momento que se resolvió con la mejor de las medicinas, el gol. Eva Navarro puso un centro perfecto de saque de esquina en dirección al corazón del área, que aprovechó María Méndez para rematar a la red con la espalda.

Desde el 1-0, el Wolfsburgo se hizo poco a poco más pequeño, con más posesión, pero menos dañino ante un Madrid que creció a partir del juego aéreo y los contragolpes liderados por la veloz Caicedo.

Sin embargo, cuando mejor estaba el conjunto blanco, llegó la peor noticia. Maelle Lakrar se fue expulsada tras dos entradas en cinco minutos merecedoras de tarjeta amarilla, y obligó a Quesada a cambiar el esquema para los largos 45 minutos que restaban.

Pese al dominio visitante, Linda Caicedo anotó un gol de bandera a pase de Caroline Weir. Un contragolpe de libro en el que la escocesa filtró un pase privilegiado al espacio que la colombiana recogió para tomar dirección a portería, regatear a la meta rival y acariciar el balón hacia la red.

Un soplo de aire fresco para las de Quesada, que estaban sufriendo con 10, y que encararon el tramo final del encuentro con las energías del 2-0 a favor y la seguridad de Misa en portería.

Desde entonces, el Wolfsburgo estuvo impreciso y el Real Madrid bien colocado y seguro, aunque sumó la mala noticia de la expulsión de Iris Santiago tras una entrada fortuita con Johannes (portera).

Las de Pau Quesada son terceras con 10 puntos por los nueve del Wolfsburgo que está en quinto lugar, en una zona alta apretada que lidera el Barcelona también con diez unidades pero un partido menos.

El Real Madrid Femenino ahora afrontará el último partido de la fase de liga, en casa ante el FC Twente de Paises Bajos, el próximo miércoles 17 de diciembre.

