Barcelona remontó y ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt con doblete de Jules Kounde

Jules Kounde celebra su gol ante el Eintracht Frankfurt por Champions League. FOTO: David Ramirez/Soccrates/Getty Images / Soccrates Images

Jules Koundé se vistió de héroe al lograr un doblete que dio la victoria al FC Barcelona frente al Eintracht Fránfurt por 2-1 en el regreso de la Champions League al Camp Nou, más de 1.000 días después.

Un gol de Ansgar Knauff al minuto 21 puso en aprietos al cuadro azulgrana, presa de nuevo de su idea de defender tan adelantado. Hasta el descanso, el cerrojazo que planteó Dino Toppmöller frenó a los azulgranas, incapaces de definir cada vez que llegaban al último tercio rival.

Pero, dos testarazos de Koundé (50′ y 53′) -sus dos primeros tantos en la competición continental- en apenas tres minutos enloquecieron a la hinchada, que no veía a su equipo fino de cara a la portería contraria.

Con este triunfo, el Barça suma 10 puntos y sube a la 14° posición de manera provisional, mientras que el Eintracht se queda en el puesto 23° con cuatro unidades.

Observe el resumen de la victoria del FC Barcelona ante el Eintracht Frankfurt por Champions League:

