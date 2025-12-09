Wilmar Roldán se sinceró: ¿Era gol de Mario Yepes en Brasil 2014?

Mucho se ha debatido durante años sobre el famoso gol de Mario Yepes en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, en aquel encuentro de cuartos de final ante Brasil.

En dicho momento, pudo significar el empate para el combinado ‘cafetero’ dirigido en aquel momento por José Pekerman y cambiar la historia para la Selección Nacional con una hipotética clasificación a semifinales del certamen mundialista.

Esta jugada ha sido analizada por cientos de árbitros profesionales y aficionados con opiniones variadas, sin embargo, el turno ha sido ahora para el reconocido juez de nuestro país, Wilmar Roldán, que ha pitado finales de Copa Libertadores o Copa América.

Roldán pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para presentar su nuevo libro, ‘Silbato de Oro’ donde profundiza detalles nunca antes vistos de su carrera profesional.

Para un árbitro con amplia experiencia y recorrido, no podía faltar la famosa pregunta con la que se cerró la entrevista: ¿Era gol de Yepes?

Aunque al comienzo lo dudó, Roldán, sin embargo, fue sincero y admitió a la mesa de La Hora del Regreso que aunque Mario Yepes es su amigo, “El gol estuvo bien anulado por fuera de juego”, poniendo fin por su parte al famoso debate.

