El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El veterano de la selección Colombia Mario Alberto Yepes reveló en su entrevista con Mujeres W cual sería su plantilla perfecta para Colombia teniendo en cuenta a todos los jugadores que han estado jugando con el país desde que el debutó.

Por la parte de atrás, quién protegería el arco sería David Ospina, en la defensa Pablo Armero como lateral, en el centro a Cristián Zapata y a Davinson Sanchez, y el segundo lateral sería Camilo Zuñiga, que para Yepes es un “Antes y después en los laterales derechos en Colombia”.

Más arriba, el capitán colocaría a Jefferson Lerma, Abel Aguilar y Fredy Guarín y al final para el ataque colocaría a la actual figura, Lucho Diaz, junto a James Rodriguez y el Tigre Falcao, que ostenta el título de mayor goleador de la historia de la Selección Colombia.

Escuche el audio aquí:

Play/Pause El once histórico de la Selección Colombia para Mario Alberto Yepes 01:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: