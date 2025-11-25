El once histórico de la Selección Colombia para Mario Alberto Yepes
Mario Alberto Yepes en su entrevista con Mujeres W reveló cual son los 11 jugadores históricos de la selección Colombia con los que el armaría una plantilla.
El veterano de la selección Colombia Mario Alberto Yepes reveló en su entrevista con Mujeres W cual sería su plantilla perfecta para Colombia teniendo en cuenta a todos los jugadores que han estado jugando con el país desde que el debutó.
Por la parte de atrás, quién protegería el arco sería David Ospina, en la defensa Pablo Armero como lateral, en el centro a Cristián Zapata y a Davinson Sanchez, y el segundo lateral sería Camilo Zuñiga, que para Yepes es un “Antes y después en los laterales derechos en Colombia”.
Más arriba, el capitán colocaría a Jefferson Lerma, Abel Aguilar y Fredy Guarín y al final para el ataque colocaría a la actual figura, Lucho Diaz, junto a James Rodriguez y el Tigre Falcao, que ostenta el título de mayor goleador de la historia de la Selección Colombia.
