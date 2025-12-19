‘Free World’: el grupo de WhatsApp en donde se distribuía pornografía infantil; hay capturas

El 17 de febrero de 2025 la Policía Nacional de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) identificaron una red internacional de pedofilia dedicada a la distribución de material de explotación sexual infantil en internet. De acuerdo con la Policía y la Dijín, la estructura criminal había difundido “más de 1.275 videos y 539 imágenes” de abuso sexual infantil, cuyas víctimas eran niños y niñas entre los 5 y 10 años de edad.

Según las indagaciones de la Policía y la Dijín, la red tenía participación de usuarios en al menos cinco países de la región y en España. El grupo principal operaba en WhatsApp bajo el nombre “Free World” y era “administrado y dinamizado por los 14 capturados”, desde donde se compartían enlaces a páginas de la red profunda o web no rastreable para ampliar la distribución del material ilegal.

Las acciones operativas simultáneas se desarrollaron entre el 2 y el 16 de diciembre de 2025 y fueron el resultado de un esfuerzo coordinado desde el Centro Cibernético Policial (CECIP), con apoyo técnico del programa EL PAcCTO 2.0 de la Unión Europea y de la agencia HSI de los Estados Unidos, informaron la Policía Nacional y la Dijín. El operativo dejó como saldo 14 capturas y una aprehensión, además de 18 diligencias de allanamiento y registro en distintas jurisdicciones.

Durante los procedimientos se incautaron 18 equipos terminales móviles, 44 memorias USB, cinco computadores y una tarjeta SIM, elementos que, según la Dijín, son clave para el avance de nuevas líneas investigativas. En Colombia se realizaron cuatro capturas por orden judicial y siete allanamientos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y el municipio de Contadero, en Nariño, bajo el liderazgo de la Unidad Nacional Especial de Investigación de Delitos contra los Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía y la Dijín informaron que, en un análisis preliminar de apenas el 2 % del material incautado, fue posible extraer “más de 125 videos e imágenes de abuso infantil”, así como conversaciones entre los integrantes de la red, lo que permitió establecer cómo “creaban y modificaban diferentes redes para evadir el control de las plataformas digitales y de las autoridades”.

Entre los capturados en territorio colombiano se encuentran un guarda de seguridad y un especialista en medios digitales, quien se desempeñaba como community manager y era el encargado de promocionar contenidos en distintas redes sociales, señalaron las autoridades. En Brasil se registraron dos capturas; en Ecuador, tres; en Paraguay, dos capturas y una aprehensión; mientras que en Honduras se materializó una captura adicional a finales de noviembre.

En Europa, la Policía Nacional de España capturó a dos personas durante diligencias de allanamiento y registro, a quienes les incautaron dispositivos móviles que “al parecer contenían material digital de abuso sexual de menores de edad”, según informaron la Policía y la Dijín.

La fase de ejecución fue monitoreada en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Operacional (CMO), instalado en la sede del AC3 en Buenos Aires (Argentina).