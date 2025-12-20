MinJusticia formalizó solicitud de extradición de Zulma Guzmán Castro
La cartera de Justicia remitió a la Cancillería la documentación allegada por la fiscal del caso que investiga a Zulma Castro por presuntamente envenenar a varios menores de edad.
El ministro (e) Andrés Idárraga remitió formalmente la solicitud de formalización de la extradición de Zulma Guzmán Castro a la Cancillería, para que sea remitida a las autoridades de Reino Unido y sea traída a Colombia.
La mujer es requerida por presuntamente, en medio de una disputa personal con el padre de los dos menores de edad, haber envenenado a los niños con talio, por medio de unas frambuesas que envió a su casa.
En la carta entregada se especificó que Zulma Guzmán es solicitada por la presunta comisión de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio -los dos sobrevivientes quedaron con secuelas permanentes-.
“En este caso, dicha causa se sustenta en informes forenses que vinculan las muertes con intoxicación por Talio, testimonios que relacionan a Zulma Guzmán Castro con el envío del alimento contaminado y antecedentes que evidencian su vínculo con las víctimas” se lee.
Asimismo, se remitió toda la documentación de Guzmán Castro, entre ella, los informes de necropsia.
Además, dentro de los fundamentos probatorios de la solicitud de extradición se expuso la declaración de Juan De Bedouth, padre de las víctimas mortales, quien le indicó a la Fiscalía que había sostenido una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro, la cual dejó previo al fallecimiento de su esposa Alicia Graham en 2021.
Tras la muerte de Graham, la hoy requerida en extradición buscó retomar la relación y, al encontrar una negativa por parte de Juan de Bedouth, mostró irritación e incluso buscó instalarle un GPS, según su relato. La mujer señalada por este crimen continúa en Reino Unido.
