"Yo me amo como soy": La Liendra le responde a quienes lo tildan de "feo"

Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra', publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le respondía a todas las personas que le han enviado duros comentarios por su apariencia física.

El influenciador protagonizó un corto clip en el que su pareja hacía un acercamiento a sus ojos para resaltar su color miel. La publicación rápidamente se llenó de comentarios en el miles de usuarios se burlaron del físico del quindiano.

Ante esta oleada de críticas, Gómez afirmó que a lo largo de los años había aprendido a blindarse de este tipo de comentarios y que, en su defensa, “Yo no busco ser lindo, busco ser productivo, aportar y salir adelante con mi familia”, indicó.

El joven señaló que aunque "no tenía la cara más agradable", se sentía seguro de sí mismo: “Yo me amo tal y como soy, así que si usted me parara al lado la persona más linda que usted conoce, yo tendría mil veces más seguridad que esa persona porque ya me acepté tal y como soy", comentó.

Por otra parte, en su opinión, señaló que conoce mucha gente "linda que no hace nada por su vida":

"Ya no estamos en la época de que el más lindo gana, sino qué tienes para ofrecer”, afirmó.