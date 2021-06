"Yo me caso contigo": J Balvin elogió fotografía de Ricky Martin

El 28 de junio, día en que los miembros de la comunidad LGTBI+ recuerdan la luchan por sus derechos, el artista compartió una profunda reflexión sobre la aceptación y el respeto.

Por medio de una fotografía en la que se le ve usando unas largas uñas acrílicas inspiradas en la bandera del orgullo gay, reveló que él y su esposo Jwan Yosef fueron víctimas de ataques homofóbicos por unas fotografías publicadas en una revista internacional, utilizadas en un reportaje especial para hablar de su relación marital.

"Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser", expresó en su publicación.

Tras su denuncia, varios artistas de la música, el cine y la televisión como Alejandro Sanz, Thalia, Luis Fonsi y los colombianos Carlos Vives y J Balvin, manifestaron su apoyo y rechazaron cualquier muestra de intolerancia y homofobia.

Uno de los mensajes que obtuvo más 'likes' y reacciones fue el del artista urbano paisa, quien se estrenó como padre recientemente, expresando su admiración hacia Martin y asegurando que hasta llegaría al altar junto a él.